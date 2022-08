Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj BestJobs La cinci luni de la ridicarea restricțiilor anti-Covid, angajații vor sa lucreze in continuare de acasa, mai ales ca ingrijorarile privind raspandirea virusului prind din nou contur, și au așteptari tot mai mari de la angajatori privind beneficiile pe care le acorda pentru a-i convinge…

- Mai putin de o treime dintre angajatii romani au reusit sa aiba un regim de viata sanatos in timpul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2, arata un studiu realizat luna aceasta de BestJobs. Cercetarea arata ca aproape 4 din 10 salariati romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, iar…

- Circa 50 de persoane s-au autoevacuat, in noaptea de sambata spre duminica, din Spitalul Judetean de Urgenta Bacau din cauza unei alarme de incendiu care s-a dovedit nereala. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, a declarat ca pompierii sositi la fata locului au constatat ca alarma a pornit…

- Pretul mediu pe metru patrat al locuintelor a urcat in medie cu 7,4% in primul trimestru din acest an, fata de media ultimelor luni din 2021, avand ca principali vectori de crestere Bucurestiul, alaturi de Sibiu, Ilfov, Brasov si Oradea, unde majorarea preturilor medii a depasit 10%.

- Peste 250 de soldați de la Azovstal și-au depus armele in ultimele 24 de ore, potrivit ministerul Apararii rus scrie Radio Sputnik . Totodata autoritațile ucrainene spera ca-i vor putea intoarce și declara ca aceasta a fost singura soluție pentru a salva aparatorii Mariupolului.

- Circa 300.000 de salariați din agricultura și industria alimentara nu vor mai plati impozit pe venit, contribuția la sanatate (dar raman asigurați) și, opțional, nici la Pilonul II de pensii, conform unei legi promulgate de președintele Klaus Iohannis.