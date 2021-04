Stiri pe aceeasi tema

- Directorii generali din Europa Centrala si de Est (ECE) sunt mai conservatori decat cei din alte state cu privre la dezvoltarea afacerilor in urmatoarele 12 luni. Ei prefera eficienta operationala decat...

- In saptamana 19-24 aprilie 2021, Colegiul National “Carol I “ din Craiova, in calitate de coordonator, este gazda si organizator al activitatilor din cadrul proiectului european Gift-the Magic of Knowledge, care promoveaza și stimuleaza, prin strategii specifice, elevii supradotati, capabili de inalta…

- Unul dintre obiectivele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș in anul 2021 este creșterea numarului de copii adoptați, ”pentru a oferi acestora șansa de a crește in siguranța și dragostea unei familii”, se arata intr-un raport al instituției. De asemenea, se doreșete…

- Amber, compania dezvoltatoare de jocuri video cu capital 100% romanesc, a depașit in 2020 pentru prima data pragul de 20 de milioane de dolari, realizand o cifra de afaceri de 20,8 milioane de dolari (85 milioane de lei). Suma reprezinta o creștere de 58% fața de cifra obținuta in 2019. Creșterea susținuta…

- V. Stoica Primaria Azuga a pregatit un proiect pentru inființarea unui centru social destinat persoanelor varstnice, prin accesarea fondurilor europene. Deocamdata, a fost lansata licitația pentru proiectarea și execuția lucrarilor obiectivului social menționat, care vizeaza creșterea calitații vieții…

- Aproximativ 76% dintre directorii generali estimeaza o imbunatatire a evolutiei Produsului Intern Brut (PIB) global in 2021, la un an de la declansarea pandemiei COVID-19, reiese din cea de-a 24-a editie a raportului PwC CEO Survey. "Desi criza sanitara ramane in topul amenintarilor, ponderea…

- LIFE is HARD, companie listata la Bursa de Valori București, anunța la jumatatea lunii ianuarie convocarea Adunarii Generale a Acționarilor pentru a aproba intenția companiei de a achiziționa 100% din pachetul de acțiuni al firmei Innobyte. Catalin...