- In primele opt luni ale anului la uzina de asamblare vehicule a Automobile Dacia au fost produse 145.355 de mașini. Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a dat astazi publicitații valorile producției de la cele doua uzine – Automobile Dacia și Ford. Conform documentului, in primele…

- ​În perioada iulie - august 2020, au fost produse în România un numar de 59.496 autoturisme, o creștere de 9.6% fața de perioada similara din 2019, respectiv 54.282 unitați, arata datele ACAROM. Dintre aceste mașini, 33.378 au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 26.118…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania, scadere cu aproape 35% fața de anul trecut. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iulie 2020 cu 27.84% fața de iulie 2019, atingand un volum de 12.950 unitați. Astfel, pe primele sapte luni din 2020, numarul autoturismelor noi inmatriculate…

- Productia de autoturisme din Romania a scazut anul acesta cu aproape 30%. In luna Iunie 2020, au fost produse in Romania 35.121 autoturisme, o scadere de -19.13% fata de iunie 2019, respectiv 43.429 unitati. Dintre acestea, 22.149 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 12.972 unitati…

- ​În luna iunie au fost produse în România 35.121 autoturisme, o scadere de 19% fața de iunie 2019 când totalul fusese 43.429 unitați. Dintre acestea 22.149 au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 12.972 unitati au fost produse de uzina Ford de la Craiova. La Dacia…

- Scadere de aproape 30% a inmatricularilor de autoturisme noi in iunie 2020 fata de iunie 2019. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in iunie 2020 cu – 27.84% fata de iunie 2019, atingand un volum de 10.161 unitati. Astfel, pe primele sase luni din 2020, numarul autoturismelor noi…

- Productia de autoturisme in Romania, scadere dramatica: peste 30%! In luna Mai 2020, au fost produse in Romania 29.353 autoturisme, o scadere de -38.72% fata de mai 2019, respectiv 47.898 unitati. Dintre acestea 20.295 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 9.058 unitati au fost produse…

- ​Producția auto din România a scazut cu 30% între ianuarie și mai dupa ce fabricile au fost închise mai mult de o luna din cauza crizei Covid-19. În luna mai producția s-a apropiat de 30.000 de mașini, aproape la fel cât a fost în martie și aprilie la un loc. Duster…