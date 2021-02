Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 29 ianuarie, au fost confirmate 16.595 cazuri de persoane infectate, au fost inregistrate 65 cazuri noi, 18 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. sunt internate 194 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru. De asemenea, pana la aceasta data, 15.351 de…

- Conform unei informari ce a fost primita de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau, transmisa la solicitarea noastra, pana pe 26 ianuarie, in tot județul, s-au vaccinat peste 8.200 de persoane. Defalcat pe etape și categorii de persoane, vaccinarile s-au facut astfel: In etapa I de vaccinare s-a…

- Pana astazi, 28 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 16.530 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2., au fost inregistrate 34 cazuri noi de persoane infectate, 17 persoane au fost reconfirmate pozitiv. sunt internate 185 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru.…

- Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 din judetul Brasov dispuneau, miercuri, de aproximativ 4.000 de doze de vaccin, reiese din datele centralizate de Directia de Sanatate Publica. Conform acestora, pana astazi au fost distribuite acestor centre 18.797 doze de vaccin, iar pana ieri inclusiv au fost…

- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau, in acest moment, situația epidemiologica COVID-19, la nivelul județului Bacau se prezinta astfel: * 18.172 de persoane confirmate COVID-19, de la declanșarea pandemiei (cu 73 cazuri noi mai mult decat ziua precedenta); * 15.945 de…

- De astazi incepe si la Iasi cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva Covid-19. Pentru inceput, in judet au fost stabilite 17 centre. In paralel, continua imunizarea angajatilor de la Spitalul de Boli Infectioase, care primesc astazi a doua doza de vaccin anti-Covid. Pana in prezent, in judetul Iasi…

- Pana astazi, 13 ianuarie, in județul Mureș au fost confirmate 15.826 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. au fost inregistrate 95 cazuri noi de persoane infectate, 23 persoane au fost reconfirmate pozitiv in județul Mureș. 229 persoane internate in spitalele din județul nostru. 14.392…

- Este o prima etapa in care este inclus personalul care lucreaza in instituții medicale. Fiecare centru de vaccinare din spitalele din județ are un coordonator. Vor fi echipe speciale care se ocupa de vaccinare, formate din medic, 2 asistenți medicali și un registrator medical. In toate unitațile sunt,…