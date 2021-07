Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre angajati (57%) au declarat ca si-ar dori sa lucreze pentru actualul angajator din alt oras sau chiar din alta tara, cel putin temporar, dar in ciuda acestei preferinte, doar 21,5% sunt de parere ca angajatorul le-ar permite acest lucru, releva cel mai recent sondaj realizat…

- Mai mult de jumatate dintre angajati vor sa lucreze in continuare de acasa, unii chiar in alt oras sau in alta tara decat cea de domiciliu, potrivit unui sondaj realizat de una dintre cele mai cunoscute companii de recrutare.

- „Munca de acasa” se transforma in „munca de oriunde”? Doar 1 din 5 angajați considera ca ar obține aprobarea angajatorului sa lucreze dintr-o alta țara, potrivit unui studiu derulat de platforma BestJobs. Potrivit celui mai recent sondaj realizat pe platforma BestJobs, mai mult de jumatate dintre angajați…

- Circa 19% dintre angajati vor ca printre beneficiile salariale sa le fie acoperite costurile pentru psihoterapeut dar ș pentru munca de acasa, respectiv plata energiei electrice sau o parte...

- Circa 52% dintre angajații romani cred ca au rezultate mai bune cand lucreaza singuri, 23% nu vad nicio diferența intre munca individuala și cea in echipa, iar 25% prefera sa imparta...

- Circa 12,3% dintre persoanele angajate, cu varsta intre 15 si 64 de ani, din UE lucrau in mod obisnuit de acasa, anul trecut, cea mai scazuta pondere inregistrandu-se in Bulgaria (1,2%), Romania (2,5%), Croatia (3,1%) si Ungaria (3,6%), arata datele publicate de Eurostat.

- Compania 3Pillar Global in Romania vizeaza o creștere semnificativa la nivel național a numarului de angajați. Ca urmare, va demara un amplu proces de recrutare, deschizand peste 100 de poziții disponibile pentru specialiști IT care vor putea lucra remote, full-time, de oriunde din țara. Oricine are…

