Circa 50% dintre tinerii cu dizabilități din Moldova nu sînt angajați Aproape 50 la suta dintre tinerii cu dizabilitați, cu virste cuprinse intre 18 și 35 de ani, nu sint angajați și nu sint implicați in studii sau formare. Potrivit unui raport elaborat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilitați din Moldova, persoanele vizate sint total dependente de catre membrii familiei, transmite jurnaltv.md. Explicația este una: pensiile de dizabilitate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

