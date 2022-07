Stiri pe aceeasi tema

- Un salariu mai bun, disponibilizarile sau volumul prea mare de munca au fost principalele motive invocate de cei care și-au cautat un alt loc de munca. O treime au plecat pe fondul concedierilor. 40% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs Romania spun ca nu și-au mai schimbat jobul…

- Potrivit unui studiu realizat de BestJobs, 4 din 10 salariați romani au declarat ca in ultimii doi ani au luat in greutate, iar 2 din 10 considera ca mutarea activitații acasa, in timpul pandemiei, a fost factorul esențial ce a contribuit la schimbarea stilului de viața, scrie news.ro . Totodata, 27%…

- Inceperea sezonului de concedii in primul an fara restricții determina mulți angajați romani sa iși evalueze stilul de viața din ultimii doi ani. Doar 27% dintre romani au reușit sa aiba un regim de viața sanatos in timpul pandemiei, prin menținerea activitații fizice și atenție la alimentație, și aproape…

- Romania ocupa primul loc in lume in ceea ce priveste „decesele in exces” in timpul pandemiei de COVID-19, intr-un top mondial al tarilor cu venituri mari publicat de OMS. „Decesele in exces” reprezinta cea mai buna estimare a numarului real de victime ale pandemiei si se calculeaza ca diferenta dintre…

- Membrii Aliantei Europene a Agentiilor de Presa (EANA), reuniti la conferinta cu tema "Realitate si fictiune in timpul razboiului si al pandemiei de COVID-19" desfasurata joi la Sarajevo, au discutat despre posibile solutii la criza informationala in contextul actual in care societatea este sub presiunea…

- Procentul angajaților care doresc sa lucreze doar de la birou este mai mic de 15% din total, arata un studiu realizat de catre Asociația Business Service Leaders (ABSL), care grupeaza multinaționale care activeaza in Romania in domeniul serviciilor externalizate, cercetarii și IT-ului, cu un numar total…

- Procurorii DNA efectueaza perchezitii domiciliare in sase locatii reprezentand sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice, situate in Bucuresti si judetul Giurgiu, intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie,…

- Multe firme din Romania care au primit sprijin financiar in timpul pandemiei ar putea sa dea banii inapoi: Avertismentul ministrului Turismului Multe firme din Romania care au primit sprijin financiar in timpul pandemiei ar putea sa dea banii inapoi: Avertismentul ministrului Turismului Mii de firme…