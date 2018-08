Circa 40 de morţi în urma inundaţiilor din statul indian Kerala Inundatiile inregistrate in statul indian Kerala (sud) s-au soldat pana in prezent cu 39 de victime si daune de 1,1 miliarde de dolari, au indicat luni responsabilii locali, pe fondul prognozelor meteo care au avertizat ca ploile torentiale vor continua, noteaza DPA.



Circa 33.372 de persoane evacuate din satele situate in zonele joase sunt gazduite in 305 de adaposturi operate de stat, au indicat reprezentantii autoritatii pentru gestionarea dezastrelor.



Numarul deceselor a urcat la 39, din momentul in care ploile torentiale au lovit acest stat sudic pe 8 august, majoritatea

Sursa articol: agerpres.ro

