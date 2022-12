Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2022, la nivel național, au fost inregistrate 4.261 de accidente, soldate cu decesul a 1.481 de persoane și ranirea grava a altor 3.324, potrivit unei statistici transmise luni de Poliția Romana. In primele 11 luni ale anului au fost inregistrate, la nivel național,…

- Ce poți sa mai spui despre Andrei, cand urca pe motor? Doar ca e pur și simplu cel mai bun. Mureșenii au primit un cadou de Craciun inedit. Gala Campionilor Federației Romane de Motociclism l-a premiat pe motociclistul Andrei Poponuț, care are in palmares 10 titluri de campion național al Romaniei.…

- 1457 situatii de urgenta gestionate la nivel national si1.270 de persoane asistate medical de echipajele SMURD.O atentie deosebita a fost alocata si accidentelor rutiere, echipajele de descarcerare actionand in 13 situatii pentru extragerea victimelor blocate in autoturisme. In urma acestor evenimente,…

- Scopul acestor unitati este de a usura accesul la asistenta medicala pediatrica dar si a reduce aglomeratia si timpul de asteptare la Unitatile de Primiri Urgente. Copiii care au simptome de viroza respiratorie trebuie evaluati mai intai de catre medicul de familie. Daca simptomele persista mai mult…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, inclusiv de sarbatori.In saptamana 12 ndash; 19 decembrie, temperaturile vor continua sa se mentina la un nivel ridicat, peste cele normale aferente acestui interval de timp. Va fi cald, conform estimarilor din prognoza meteo, in cea…

- Luni, 28 noiembrie și marți, 29 noiembrie 2022, la Școala Gimnaziala Nr.18 Baia Mare s-au organizat activitați dedicate zilei de 1 Decembrie. Clasele primare au realizat o expoziție tematica și frumoase momente artistice, susținute de elevii din clasa a IV-a A, prof. inv. primar Fat Mariana și clasa…

- Echipajele operative au fost prezente la datorie pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta produse la nivel national. Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, descarcerarea, deblocarea sau salvarea persoanelor si animalelor din medii…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 679 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 132 mai putine fata de ziua anterioara. 151 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima…