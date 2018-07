Stiri pe aceeasi tema

- Solistul Leo Iorga (53 de ani) se lupta de sapte ani cu cancerul la plamani. Pentru ca ultimele analize sunt alarmante, medicii i-au recomandat solistului un tratament revolutionar, la o clinica din Turcia.

- Cosmin Iluc, masterand si absolvent al ciclului de licenta la Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial (CMMI) de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), a dat viata unei zone fara identitate vizuala din Campusul „Tudor Vladimirescu". Cu sprijinul Directiei pentru…

- Sute de persoane au iesit in strada sambata seara in marile orase din tara pentru a protesta fata de modificarea legilor justitiei si impotriva coalitiei de guvernare, cerand demisia prim-ministrului Viorica Dancila si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, liderul PSD Liviu Dragnea…

- Citadin SA face astazi reparatii la str. Han Tatar (lucrarile fiind aproape de finalizare, cu 10 zile mai devreme decat se estimase), Baza de Agrement Ciric, str. Popauti, str. Cetatuia, aleea Decebal, str. Anton Crihan si str. Teascului. In aceasta noapte, echipele municipalitatii vor continua reparatiile…

- Circa 28% dintre locuintele din Romania de la oras au cel putin patru dispozitive inteligente conectate la internet, arata un studiu Bitdefender. Dispozitivele inteligente detinute de familiile intervievate sunt atat cele traditionale de tipul laptop, tableta, telefon, PC, cat si de generatie…

- A inceput programul „Litoralul pentru toti”. Preturile pentru o camera la un hotel de pe litoral incep de la 65 de lei pe noapte. Cazarea este de trei ori mai ieftina fata de varful de sezon. Pachetele pornesc de la 199 de lei de persoana pentru 6 nopti. De exemplu, la un hotel de doua stele din Eforie…

- Casele, pe locul al doilea in topul opțiunilor imobiliare ale romanilor Conform reprezentanților Imobiliarium, expoziția imobiliara cu cel mai mare numar de dezvoltatori – expozanți, un procent de circa 80% dintre imobilele aflate in ofertele dezvoltatorilor se vand in faza de plan sau construcție.…

- Aproape doua milioane de lei, atat a costat municipalitatea „darul" Silviei Radu pentru chișinauieni. Un covor de flori a aparut in aceasta dimineața in scuarul Catedralei, care, cel mai probabil se va ofili peste cateva zile, florile fiind aranjate in ghiveciuri.