Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime dintre romanii de la orase au declarat ca ar urma sa aloce sume consistente cumparaturilor festive din acest an, respectiv peste 1.500 lei, iar aproape 57% dintre acestia au indicat ca nu asteapta campaniile de reduceri pentru a cumpara cadouri pentru Craciun sau Anul Nou, potrivit…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 Pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltați din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul Pomilor de Craciun oferiți la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad…

- Raed Arafat a anunțat, marți seara, in ce condiții vor petrece romanii de Craciun și Anul Nou. El a declarat ca de Craciun, pe 24, 25 și de Anul Nou, pe 31 decembrie și 1 ianuarie nu vor fi restricții...

- Sfantul Nicolae 2021, tradiții, obiceiuri si superstitii. Vezi de ce se pun cadouri in ghetuțe și de ce Sf. Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor. Sarbatoarea Sfantului Ierarh Nicolae da startul sezonului sarbatorilor de iarna, care se incheie pe 6 ianuarie, la sarbatoarea Bobotezei. Sfantul…

- Romania se pregateste de valul cinci al pandemiei, care ar putea incepe imediat dupa sarbatorile de Craciun, insa medicii sunt de parere ca acesta ar putea fi mai lejer decat cel din toamna acestui an.

- Unul dintre cei mai vechi prieteni ai președintelui Iohannis este Stephan Braune. Supranumit in Sibiu și regele imobiliarelor pentru ca ar deține multe terenuri și imobile, obținute in urma unor restituiri inca de pe vremea cand Klaus Iohannis era primar al Sibiului. Legatura stransa cu președintele…

- Deputatul Emil Dumitru, fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, are o propunere concreta pentru eradicarea pestei porcine africane in Romania: abandonul voluntar pe o raza de 10 km in jurul fermelor comerciale in ceea ce privește creșterea porcilor in gospodariile populației, care sa primeasca,…