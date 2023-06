Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat de Reveal Marketing Research arata ca 7 din 10 angajați știu sau ar vrea sa știe salariile colegilor de munca. Potrivit aceleiași surse, 50% dintre angajații romani cunosc salariile colegilor lor, iar 38% dintre ei nu le cunosc și ar vrea sa afle informații in acest sens. Totodata,…

- Ordonanța prin care vor fi inghețate salariile bugetarilor dar și angajarile din sectorul public ar putea fi adoptata, joi, de Guvern. De principiu, Coaliția a cazut de acord asupra acestor masuri.

- Tensiuni in coaliție pe masurile de austeritate. Potrivit surselor, UDMR nu vrea sa fie introdusa interdicția privind cumulul pensiei cu al salariului. Asta in timp ce premierul Nicolae Ciuca a cerut ministrului de Finanțe sa gaseasca soluția astfel incat

- Ultimul cuvant in privința reducerii cheltuielilor bugetare il au liderii partidelor de la guvernare. Dar nici in coaliție situația nu este limpede. Confruntați cu nemulțumirile primarilor și cu amenințarea grevelor generale, șefii PSD și PNL au avut luni doua ședințe de urgența.

- Salariile romanilor vor crește in acest an, cu circa 6 %, potrivit unei analize a Ziarului Finaciar. Previziunile arata ca, in 2023, salariile din Romania vor avea o crestere mediana de 6,3%. Cel mai mult vor creste cele din productia echipamentelor de transport si cele din comert, scrie Medifax . Salariile…

- S-au inghețat majorarile de salarii pana cand va fi gata noua lege a salarizarii, iar asta poate sa insemne pana la sfarșitul acestui an. Si angajarile la stat au fost oprite, desi de abia fusesera repornite la inceputul anului. Decizia a fost luata in ședința coaliției, au declarat surse politice pentru…

- Guvernul pregatește masuri de criza, dupa ce ANAF a colectat mai puțin decat era previzionat de la inceputul anului și pana acum. Doar in prima parte a anului gaura la buget este de 20 de miliarde.In aceste condiții, Guvernul a decis inghețarea tuturor salariilor bugetarilor pana la momentul in care…

- Știai ca piața IT din Romania este in plina ascensiune și ca in acest domeniu lucreaza peste 130.000 de angajați, de 4 ori mai mult decat in 2018? Companiile sunt intr-o cautare constanta de programatori, developeri și specialiști IT, iar salariile sunt pe masura, locurile de munca in IT fiind printre…