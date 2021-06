Aproximativ 23% dintre angajati (25% in Romania) au avut, la un moment dat, o disputa cu personalul IT cu privire la importanta sau frecventa actualizarii dispozitivelor lor de birou, potrivit unui studiu comandat de Kaspersky pentru a explora atitudinile si obiceiurile angajatilor fata de actualizari. "In mod surprinzator, echipele IT tind sa fie de acord cu astfel de cerinte si permit ca doua treimi (64%) din personal (76% in Romania) sa nu-si actualizeze anumite programe software sau OS. Acest lucru a fost dezvaluit intr-un studiu comandat de Kaspersky pentru a explora atitudinile si obiceiurile…