- Livrarile de locuințe pe parcursul anului trecut au stabilit un record absolut al pieței rezidențiale de dupa 1989, 72.522 de locuințe fiind finalizate la nivel național, in creștere cu 7% fața de volumul inregistrat in 2020, potrivit unei analize a companiei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield…

- CNIPMMR a realizat in perioada 2 – 21 martie un sondaj cu scopul de a identifica opinia antreprenorilor cu privire la impactul conflictului Rusia – Ucraina, la care au participat 2.598 de antreprenori. Dintre acestia, circa 49% au fost microintreprinderi, iar 28% intreprinderi mici. Noua din 10 antreprenori…

- De cateva zile, mii de romani stau la cozi la ghișeele Serviciilor de Pașapoarte din toata țara. Majoritatea vin insoțiți de copii sub 14 ani, in cazul carora pașaportul este obligatoriu pentru a calatori in afara țarii. Mulți dintre cei aflați la cozi spun ca, daca se intampla ceva grav in Romania,…

- Cutremurul din 1977 (Cutremurul din ’77) a fost unul puternic care s-a produs la ora 21:22:22 in data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra Romaniei. A avut o magnitudine de 7,4 Richter și o durata de circa 56 de secunde (55 conform altor surse), 1.570 (1.578 conform altor surse) de victime,…

- Primarul general al Capitalei, Nucusor Dan, a exprimat, vineri, disponibilitatea institutiei de a ajuta in criza eventualilor refugiati din Ucraina. ”Suntem intr-o situatie exceptionala, avem un razboi la granita, in acest context vreau sa adresez un mesaj de solidaritate si vreau sa asigur ca Primaria…

- PNL nu mai este dispus, dupa anunțul lui Florin Cițu, sa-i asigure o majoritate lui Nicușor Dan necondiționata in Consiliul General al Municipiului București.Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, marti, ca partidul sau(PNL) va face majoritatile in Consiliul General al capitalei in functie de proiectele…

- Majoritatea moldovenilor susțin aderarea la Uniunea Europeana, insa nu și unirea cu Romania. Asta arata un sondaj realizat de CBS Research, la comanda IDIS „Viitorul” și a Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion Bratianu” din Romania.

- „Pentru ca circula informații contradictorii, fac precizarile necesare cu privire la prețul gigacaloriei in București.In primul rand, in contextul acțiunilor guvernului, de sprijin pentru termoficare, am transmis, primarii municipiilor din Romania prin Asociația Municipiilor, o scrisoare catre Guvern…