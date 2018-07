Circa 200 de persoane protestează în faţa Primăriei Bacău pentru că oraşul nu are apă de patru zile Peste 200 de locuitori ai municipiului Bacau protesteaza, marti seara, in fata sediului primariei, nemultumiti ca orasul este de patru zile fara apa potabila si nici nu exista perspective certe sa fie reluata furnizarea acesteia pana la sfarsitul saptamanii in curs.



Oamenii au iesit in strada, de circa trei ore, dupa ce s-au mobilizat pe retelele de socializare. La ora 18.00, acestia au blocat partial strada din fata primariei dupa ce au inceput sa treaca succesiv pe trecerea de pietoni din zona. Mai tarziu, strada a fost blocata total, protestatarii ramanand pe carosabil.



