Stiri pe aceeasi tema

- O autospeciala și un echipaj SMURD au fost alertate in jurul orei 12.30 pentru a acorda asistența medicala de urgența unei persoane cazuta de la inalțime pe strada Alexandru Vlahuta din municipiul Cluj-Napoca.In momentul sosirii la fața locului, salvatorii au gasit o femeie care prezenta multiple traumatisme…

- O femeie a fost transportata la spital cu multiple traumatisme, azi, dupa ce a cazut de la etaj, in cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. O autospeciala din cadrul ISU Cluj si un echipaj SMURD au fost alertate, in jurul orei 12.30, pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unei persoane cazuta de…

- O autospeciala și un echipaj SMURD au fost alertate in jurul orei 12.30 pentru a acorda asistența medicala de urgența unei persoane cazuta de la inalțime pe str Alexandru Vlahuta din municipiul Cluj-Napoca. „In momentul sosirii la fața locului, salvatorii au gasit o femeie care prezenta multiple…

- In perioada 20 - 21 ianuarie, pompierii din judetul Prahova au actionat pentru gestionarea unui numar de 25 misiuni, din care 7 au fost interventii in situatii de urgenta, 16 urgente medicale si 2 alte misiuni. Echipajele de salvatori au actionat pentru stingerea a 2 incendii, precum si in alte 5 interventii…

- Legea care permite pensionarea la 57 de ani a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, cei din sectorul operativ pot ieși cu 8 ani mai devreme la pensie. Totuși, trebuie, pe langa varsta, sa mai indeplineasca o condiție: Legea nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie…

- Veteranii de razboi si participantii la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobil sint asigurati medical de Guvern. Modificarile la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala, care prevad ca acestor cetateni sa le fie atribuit statutul de persoana asigurata de Guvern in sistemul…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca, potrivit unei Ordonanțe de Urgența aprobata de Guvern la finalul anului trecut, masurile din asistența medicala instituite in contextul pandemiei prin OUG 70/2020 au fost prelungite pana la data de 31 martie2021. Astfel, se menține excepția de…

- Echipele de asistența medicala urgenta din intreaga țara au acordat primul ajutor medical la 2732 persoane cu urgențe cardiovasculare, inclusiv 41 pacienți cu sindrom coronarian acut. Urgențele neurologice au constituit 1963 de cazuri, dintre care 211 de accidente vasculare cerebrale.