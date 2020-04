Raiffeisen Bank a amanat ratele pentru peste 25.000 de clienti persoane fizice cu credite, in contextul impactului pandemiei de COVID19. Recomandarea bancii pentru clienții sai este sa nu ia decizii financiare pripite si sa nu se supuna la șocuri, nici acum si nici in viitorul apropiat. Noua luni in plus la un credit poate fi o perioada destul de mare, spun aceștia.



“Peste 18.000 dintre aceste cereri au venit de la clientii care aveau in contract optiunea de amanare a ratelor, precum si posibilitatea sa o exprime prin intermediul call-center-ului, fara nici o alta formalitate, dat…