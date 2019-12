Circa 100 de taximetrişti protestează la Primăria Cluj-Napoca Aproximativ 100 de taximetristi protesteaza in curtea Primariei Cluj-Napoca pentru faptul ca n-au fost majorate tarifele pe care le pot practica.



"Ne-am adunat in curtea Primariei Cluj-Napoca deoarece suntem nemultumiti de tergiversarea legata de majorarea tarifelor pe care o cerem. Noi vrem sa se aprobe cresterea tarifelor pentru ca nu au mai fost modificate de sase ani. S-au depus toate documentele la primarie, bazate pe calcule, vrem o majorare maximala de 3,39 de lei/km de la 2,25 lei/km cat este in prezent. Speram ca majorarea sa fie aprobata in sedinta Consiliului Local Cluj-Napoca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

