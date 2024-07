Stiri pe aceeasi tema

- Experții avertizeaza ca un tsunami s-ar putea produce in urmatorii 30 de ani in Marea Mediterana, iar Spania ar putea fi una dintre țarile afectate, potrivit euronews.com. Comisia Oceanografica Interguvernamentala a UNESCO (CIO) a avertizat ca un tsunami de peste cel puțin un metru va lovi Marea Mediterana…

- Oamenii de stiinta au identificat un mecanism cerebral care are un rol vital in declansarea migrenelor. Aceasta este o descoperire care ar putea conduce la dezvoltarea de noi medicamente pentru tratarea afecțiunii cronice care afecteaza, in medie, una din zece persoane.

- S-ar putea broda, plecand de la acest subiect, scenariul unui film romantic, cu doi arheologi care-și sarbatoresc descoperirea, intr-un amurg spaniol superb, la un pahar de vin vechi de 2000 de ani. Un vin antic pastrat in forma lichida a fost gasit intr-un mausoleu de familie datand din secolul I d.Hr.,…

- Cercetatorii au descoperit ca beneficiile mersului pe jos incep, de fapt, mult mai devreme decat spune mitul celor zece mii de pași. Se pare ca daca mergi pe jos zilnic, aproximativ patru mii de pași, ar putea fi suficient pentru a reduce riscul de deces timpuriu, potrivit unui nou studiu, scrie Mirror.…

- Cercetatorii au descoperit o autostrada a insectelor in Pirinei, la granița dintre Franța și Spania. In fiecare toamna, milioane de insecte utilizeaza culoarul de 30 de metri lațime. Calea de migrație este considerata „una dintre marile minuni ale naturii”.

- In ciuda numarului mare de atacuri ale orcilor asupra navelor, din ultimii ani, ce de multe ori par razbunatoare și coordonate, oamenii de știința susțin ca adevarul din spatele acestor acțiuni ar fi cu totul altul.

- Cercetatorii de la Institutul Gladstone de Știința a Datelor și Biotehnologie din SUA au lansat un studiu amplu pentru a clarifica momentul in care specia umana s-a separat de evoluția animalelor, dezvoltand conștiința și luciditatea. Cine a influențat evoluția creierului uman acum 2 milioane de ani?

- Oamenii de știința au descoperit o planeta „pufoasa”, atat de ușoara incat ar pluti pe apa. Planeta este mult mai mare decat Jupiter. Cercetatorii o studiaza și spun ca astfel ar putea ințelege modul in care se formeaza și evolueaza planetele.