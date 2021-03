Circ și acuzații în Parlament. Ciolacu spre Cîțu: CHIAR NU ȚI-E RUȘINE?! "Domnule prim-ministru, un minicions mai patologic decat dumneavoastra nu cred ca am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumatate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine ca sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastra in statul roman. Am ințeles ca PSD fura din buget. Imi aduc aminte de UNIFARM. Nu PSD ținea oamenii in casa in timp ce voi furați. Chiar nu iți e rușine sa vii sa ne spui ca noi furam?!" a afirmat Ciolacu, de la tribuna Parlamentului."Bugetul pe care l-ați prezentat e o rușine. Nu ați reușit sa creșteți alocațiile și pensiile. Atat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

