S-a lasat cu scandal intr-o sala de cinema a mall-ului din Ploiești. Poliția a fost nevoita sa intervina la mall-ul din nordul Ploieștiului pentru a potoli spiritele, dupa ce mai mulți spectatori au inceput sa se certe. De ce? Din cauza locurilor in sala de cinema unde era proiectat filmul „Romina, VTM". Au oprit filmul […]