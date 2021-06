Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost protagonista unui nou scandal, in plenul Parlamentului, cu ocazia votului pentru revocarea din functie a Avocatului Poporului, informeaza Ziare.com . Diana Sosoaca a vorbit in plen, desi dezbaterile erau incheiate, unde l-a acuzat pe presedintele Camerei, Ludovic Orban,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, i-a taiat microfonul, miercuri, senatoarei Dianei Șoșoaca, la dezbaterile pe marginea revocarii lui Renate Weber din funcția de Avocatul Poporului. Șoșoaca a luat cuvantul, in plenul reunit, dupa ce Orban anunțase finalizarea dezbaterilor.…

- UPDATE Senatorii si deputatii au respins in sedinta comuna, rapoartele de activitate pe ultimii trei ani ale Avocatului Poporului. Au fost respinse rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului pe anii 2018 – cu 245 de voturi „pentru" si unul contra, 2019 – 187 de voturi „pentru" si 23 de voturi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, anunta un plen comun saptamana viitoare, pentru discutarea rapoartelor ANRE, Avocatului Poporului si CNA. ”Am hotarat sa convocam un plen comun saptamana viitoare. Avem mai multe subiecte: Raportul ANRE pe 2018, 2019, 2020, Raportul cu privire…

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a luat cuvantul in plenul reunit in care a fost prezentat Planul National de Redresare si Rezilienta. Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, care a prezidat sedinta, i-a taiat microfonul senatoarei, dupa ce aceasta a depasit timpul alocat, pentru ca recita…

- ”Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este ceea ce vor sa faca colegii mei in Parlament acum justificat daca Avocatul Poporului are o astfel de opinie. Este momentul sa dam un restart acolo”, a spus premierul.Cițu a adaugat…

- Șosoaca spune ca limitarea mobilitații nu poate fi impusa și asta pentru ca Guvernul nu-i poate aresta la domiciliu pe oameni. ”Ieșiți ca, daca nu, ne omoara pe toți și ne ingroapa in saci in groapa comuna. Asta e viitorul nostru. Le rup legile in fața și ii bag in pușcarie! Veniți! Ii chem pe protestatari…