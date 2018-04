Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a dat un raport favorabil unui proiect de lege care prevede ca fapta aleșilor locali de a incalca legislatia privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sancționeaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au facut in aceasta perioada, o serie de verificari cu privire la modul in care sunt respectate de catre administratori normele de igiena prin depozitarea deșeurilor in perimetrele cimitirelor din oraș. Astfel, au fost efectuate verificari…

- Parlamentarii nu renunta prea usor la pensiile speciale, fie ca sunt de la PSD, UDMR, PNL sau PMP. Un grup de alesi ai acestor formatiuni a depus un nou proiect de lege, dar liberalii si-au retras ulterior semnaturile. Singura formatiune politica ce nu a intrat in hora este USR. "Incepand…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Singurul partid care se opune pensiilor speciale este USR

- Autoritatile publice locale acuza un control administrativ excesiv. De asemenea, se plang pe lipsa angajatilor in cadrul administratiilor locale, din cauza salariilor mici. Acestea solicita descentralizarea politicii de cadre si a sistemului de remunerare.

- Principala problema a alegerilor locale noi din Chișinau și Balți este ca primarii vor ajunge în funcții doar pentru un an și risca sa nu fie realeși în 2019. De aceasta parere este analistul politic Igor Boțan. Într-un interviu pentru portalul tribuna.md, Boțan a declarat ca riscul…

- Inca trei consilieri din partea formațiunii „Partidul Nostru" din cadrul Consiliului Municipal Balți au plecat din randurile formațiunii. Unul dintre aceștia și-a depus mandatul din cauza presiunilor.

- O delegație din județul Alba, alcatuita din primari și aleși locali ai Partidului Social Democrat, a vizitat in aceasta saptamana sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia primei sesiuni plenare a anului 2018. PSD Alba a transmis un comunicat de presa pentru a explica ce au facut aceștia…