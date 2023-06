Stiri pe aceeasi tema

- PNL Ploiesti solicita public demisia primarului Ploiestiului, liberalul Andrei Volosevici, dupa ce acesta a anuntat ca la scrutinul local de anul viitor va candida pentru al treilea mandat, sub sigla PSD. Organizatia locala PNL Ploiesti sustine ca membrii sai nu au fost surprinsi de anuntul lui Andrei…

