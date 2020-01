Ciprul, Israelul si Grecia au semnat un acord care deschide calea gazoductului EastMed Liderii din Cipru, Grecia si Israel au semnat un acord de baza, joi dupa-amiaza, la Atena, deschizand calea constructiei planificate a gazoductului EastMed in Mediterana, informeaza DPA.



Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele cipriot Nikos Anastasiades au fost prezenti la ceremonia de semnare din capitala greaca.



Urmatorul pas este de a scoate la licitatie proiectul astfel incat investitorii privati sa poata aplica. Operatiunile la controversata conducta de 2.000 de km ar putea incepe in 2025, estimeaza Israelul.



