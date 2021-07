Turcia a apreciat marti seara ca "nule si neavenite" criticile formulate de seful diplomatiei europene, Josep Borrell, la adresa presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, in legatura cu Ciprul, adaugand ca Bruxellesul nu poate juca niciun rol in rezolvarea conflictului vechi de o jumatate de secol, noteaza AFP. Ministerul de Externe de la Ankara a estimat intr-un comunicat ca criticile formulate de Josep Borrell arata ca "se comporta ca un purtator de cuvant sau un aparator al administratiei cipriote grecesti si al Greciei, care abuzeaza de dreptul lor de veto in UE". Anterior, seful diplomatiei…