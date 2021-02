Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca miscarile adeptilor suprematiei albilor si neonaziste devin o amenintare transnationala, iar acestea au exploatat pandemia pentru a creste sprijinul in favoarea lor. Guterres a subliniat ca pericolul reprezentat de aceste grupari motivate de…

- Tarom are pe masa un plan de restructurare prin care numarul de salariati ar trebui sa scada cu 700 din 1.500 pana la finalul verii, potrivit Mediafax. Tarom, operatorul national aerian detinut in continuare de statul roman, discuta un plan de restructurare care face parte din programul de ajutor de…

- Campania mondiala de vaccinare anti-COVID-19 a dus la o creștere a rezervarilor de vacanța in noul an, spre bucuria intregii industrii de turism. „Serul le-a redat oamenilor speranța ca vor putea calatori din nou peste Ocean,” arata The Guardian , citat de Libertatea . Deși oficialii din mai multe state…

- 14 ianuarie 2021 Senatorul Titus Corlațean, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a participat joi, 14 ianuarie a.c., la o reuniune in format virtual a Grupului Socialiștilor, Democraților și Verzilor din cadrul APCE. Cu acest prilej au fost…

- Presedintele cipriot Nicos Anastasiades i-a comunicat luni emisarului Natiunilor Unite pentru Cipru ca este gata sa participe la o conferinta informala cu Regatul Unit, Grecia si Turcia pentru a debloca negocierile asupra unei reunificari a insulei, potrivit unor responsabili, informeaza AFP potrivit…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, doreste sa trimita observatori internationali in Libia pentru a monitoriza acordul fragil incetare a focului in speranta unui progres palpabil dupa zece ani de razboi, informeaza joi AFP. Intr-o scrisoare adresata statelor membre ale Consiliului…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care vor fi restricțiile din pandemie in perioada Craciunului, ce noi masuri vor fi luate in localitațile unde numarul cazurilor de coronavirus crește alarmant și ce spun specialiștii…

- ​2020 a fost un an nefast pentru libertatea presei, cu un numar record de jurnaliști închiși la nivel mondial (printre care si 34 acuzați de publicarea de „știri false”), informeaza agenția italiana ANSA, citata de Rador. Raportul întocmit la fiecare 12 luni de Comitetul…