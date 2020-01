Stiri pe aceeasi tema

- Cipru a anuntat miercuri ca si-a dat acordul pentru a gazdui o unitate de reactie rapida americana "exclusiv pentru activitati umanitare", in cazul evacuarii de diplomati si de civili americani din Orientul Mijlociu, in contextul tensiunilor puternice dintre Washington si Teheran, relateaza AFP.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni, prin intermediul Twitter, ca nu va permite niciodata ca Iranul sa dezvolte arme nucleare, în contextul tensiunilor dintre Washington și Teheran, cauzate de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani, scrie Mediafax.„Iranul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni ca reducerea tensiunilor intre Teheran si Washington dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani este "in interesul Iranului si al Irakului", relateaza AFP, preluata de Agerpres. Șefa Comsiei a anunțat ca vineri va avea loc…

- Pretul barilului de petrol Brent a depasit luni pragul de 70 de dolari, ca urmare a escaladarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, dupa asasinarea, vineri, la Bagdad, a comandantului iranian Qasem Soleimani de catre SUA, relateaza agentia EFE. Barilul de petrol din Marea Nordului cu furnizarea…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si-a amanat o vizita in Ucraina pentru a "urmari situatia" in Irak, unde manifestanti proiranieni Ambasada SUA la Bagdad, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Morgan Ortagus, citata de AFP. Secretarul de stat "trebuie…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat duminica cu premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, iar printre subiectele abordate s-a numarat și problema relațiilor cu Iranul, a informat Casa Alba prin intermediul unui scurt comunicat, citat de Reuters. „Cei…

- 'Avem un canal deschis cu houthi din 2016 si continuam aceste contacte pentru a ajunge la pace in Yemen', a declarat acest responsabil jurnalistilor, sub acoperirea anonimatului. Acest anunt intervine dupa semnarea marti la Riad a unui acord de impartire a puterii in sudul Yemenului, sub egida Arabiei…