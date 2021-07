Cipru se confruntă cu cel mai mare incendiu din ultimele decenii Incendiul care devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii, a declarat președintele Nicos Anastasiades pe Twitter, vorbind de „o tragedie”, potrivit AFP, citat de Hotnews. „Este o tragedie. Cea mai mare din 1974”, data imparțirii insulei, a scris Anastiade. „S-au pierdut vieți, proprietați, terenuri și paduri. Guvernul va ajuta imediat victimele și rudele lor”, a adaugat el despre incendiul forestier care a izbucnit sambata și a dus la moartea a patru persoane. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu forestier de proportii care a provocat moartea a patru persoane, muncitori egipteni, in sudul Ciprului a fost adus sub control, a declarat duminica presedintele Nicos Anastasiades, relateaza dpa. Ministerul de Externe egiptean a confirmat ca patru muncitori egipteni au murit in incendiul…

- Ciprul se confrunta cu cel mai grav incendiu din ultimele decenii, a declarat duminica, 4 iulie, președintele Nicos Anastasiades. Incendiul care s-a declanșat sambata devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii,…

- Incendiul care devasteaza în prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” înregistrat pe insula în ultimele decenii, a declarat președintele Nicos Anastasiades pe Twitter, vorbind de „o tragedie”, potrivit AFP."Este…

- Incendiul care devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii, a declarat președintele Nicos Anastasiades pe Twitter, vorbind de „o tragedie”, potrivit AFP. „Este o tragedie. Cea mai mare din 1974”, data imparțirii…

- Patru persoane si-au pierdut viata in incendiul de proportii izbucnit sambata in regiunea montana Troodos, in sudul Ciprului, au anuntat duminica autoritatile acestei tari membre a Uniunii Europene, relateaza AFP. Trupurile carbonizate au fost descoperite in apropierea satului Odos, in districtul…

- Patru persoane si-au pierdut viata in incendiul de proportii izbucnit sambata in regiunea montana Troodos, in sudul Ciprului, au anuntat duminica autoritatile acestei tari membre a Uniunii Europene, relateaza AFP. Trupurile carbonizate au fost descoperite in apropierea satului Odos, in districtul Larnaca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, luni, un nou sistem de denumire pentru noile tulpini ale Covid, care va folosi litere grecești pentru variantele identificate prima data in țari ca Marea Britanie, Africa de Sud și India, informeaza Hotnews , care citeaza BBC. Astfel, variante descoperita…

- Guvernul s-a reunit in ședința, vineri seara, pentru a emite Hotararea care include masurile de relaxare a unor restricții care vor intra in vigoare de sambata, 15 mai. Printre acestea se numara ridicarea carantinei de noapte și eliminarea obligativitații maștii in aer liber, cu unele excepții. Relaxarea…