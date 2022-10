Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Catalin Boboc și-a anunțat demisia din PNL, dupa ce in presa a fost dezvaluita informația ca s-a branșat ilegal la rețeaua de energie electrica. „Pentru a nu politiza o situație personala care va fi lamurita, și pentru a nu crea in vreun fel presiune, am decis sa imi dau demisia din funcția…

- Din 23 septembrie, Ucraina va putea crește exporturile de energie electrica catre UE cu 50 MW pe timp de noapte, a anuntat, joi, compania Ukrenergo. "Rețeaua europeana a operatorilor de sisteme de transport Entso-E a marit capacitatea disponibila pentru exportul de energie electrica intre Ucraina…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, sambata, ca ZNPP – centrala nucleara Zaporojie este din nou conectata la reteaua electrica nationala a Ucrainei, inginerii reparand una dintre cele patru linii externe principale de electricitate care erau avariate din cauza razboiului,…

- Linia de inalta tensiune de 750 kv alimenteaza acum cea mai mare centrala nucleara a Europei cu curentul necesar pentru mentinerea la rece a reactoarelor si pentru alte functii de siguranta, noteaaza Ukrinform.Luni, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, confirma ”oprirea la rece” a reactorului…

- TAROM trimite o noua cursa speciala vineri seara, la ora 20:35, spre Malaga (Spania), aceasta fiind a patra cursa aviatica speciala trimisa in ultimele trei zile pentru repatrierea cetatenilor romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Prețurile record ale energiei, determinate de majorarea costului gazului, pe masura ce Rusia sufoca aprovizionarea Europei, prezinta utilitaților europene o problema existențiala: in ciuda vanzarii de energie electrica la prețuri record, acestea raman fara numerar din cauza creșterii cerințelor de garanții.…

- ”Cele doua reactoare ale centralei aflate in functiune au fost deconectate de la retea. Drept urmare, actiunile invadatorilor au provocat o deconectare completa a centralei nucleare Zaporojie de la reteaua electrica, pentru prima data in istoria sa”, a anuntat compania Energoatom pe contul de Telegram.…

- O avarie in rețeaua de energie electrica s-a produs la Frata, sat Soporu de Campie. Este afectata strada Principala din localitatea menționata. Avaria s-a produs in jurul orei 9,45 iar remedierea acesteia este preconizata a se incheia la 13,50. Reamintim ca și in cursul zilei de marți a avut loc o avarie…