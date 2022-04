Cipru retrage cetăţenia altor patru ruşi sancţionaţi Autoritatile cipriote au anunțat, miercuri, ca retrage cetatenia altor patru rusi sanctionati. Astfel, numarul de pasapoarte revocate persoanelor cu legaturi cu Rusia a ajuns la opt luna aceasta, relateaza Reuters. Familiile persoanelor vizate vor avea, de asemenea, pasapoartele revocate, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului cipriot, Niovi Parisinou, intr-o declaratie scrisa. Numele persoanelor nu […] The post Cipru retrage cetatenia altor patru rusi sanctionati appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters, citat de Agerpres. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru,…

- Adunarea generala a ONU a votat, joi, pentru suspendarea Rusiei din Consiliul Drepturilor Omului cu 93 de voturi pentru, 24 impotriva si 58 de abtineri, informeaza Reuters. Mutarea a fost pregatita de ONU pentru a transmite un mesaj ferm Kremlinului. Președintele Zelenski a cerut masuri severe impotriva…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului…

- Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a intrat joi in cea de-a treia saptamana. Mii de oameni au fost uciși, in timp ce peste doua milioane de ucraineni au statut de refugiat și alte cateva mii sunt ascunși in orașe asediate, supuse unor bombardamente necruțatoare, transmite Reuters. In acest context,…

- Rusia va efectua sambata exerciții militare ale forțelor nucleare cu lansari de rachete balistice si de croaziera, sub comanda președintelui Vladimir Putin, informeaza TASS și Interfax, citata de Reuters. „Pe 19 februarie 2022 va avea loc un exercitiu planificat al fortelor strategice de descurajare,…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Rusia a inceput sa-si reduca prezenta diplomatica in Ucraina, anuntand sambata ca se teme de „provocari” din partea autoritatilor ucrainene sau din „alte tari”, informeaza AFP. „De teama unor posibile provocari din partea regimului de la Kiev sau a tarilor terte, am hotarat, intr-adevar, o anumita optimizare…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…