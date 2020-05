Cipru promite diverse facilitati si sa plateasca ingrijirile medicale pentru turistii care se imbolnavesc de COVID-19 pe insula

Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de campare vor fi deschise incepand de la 1 iunie, iar hotelurile vor putea primi incepand cu 15 iunie turisti greci. Dar, Grecia va incepe sa gazduiasca turiștii straini incepand cu 1 iulie, iar tot atunci vor fi reluate gradual și zborurile directe spre destinatiile turistice din aceasta…

- Sezonul turistic in Grecia va reincepe din 15 iunie, iar zborurile internationale vor fi reluate de la 1 iulie, anunta Guvernul de la Atena, potrivit agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX.Hotelurile se redeschid pe 15 iunie in Grecia, iar turistii din unele tari vor putea ajunge pe teritoriul…

- Grecia, tara in care turismul are o contributie de circa 20- din PIB, potrivit OECD, a inceput discutii bilaterale cu mai multe state pentru reluarea turismului pe timpul verii. Principalele state cu care guvernul elen discuta sunt Germania, Israel, Austria, Bulgaria si Romania – surse importante de…

- Ministrul transporturilor, Lucian Bode, spune intr-un interviu pentru Libertatea ca toate masurile luate in starea de urgența au generat pierderi semnificative la companiile de stat din transportul aerian și feroviar. El crede ca acest subiect este ”sensibil și delicat”, pentru ca pierderile se ridica…

- Mai multe tari europene, in frunte cu Italia si Germania, isi relaxeaza de luni restrictiile introduse in contextul pandemiei de coronavirus. O sinteza a informațiilor prezentata de Agerpres . Incepand de luni, in Italia, sectoarele constructiilor si manufacturii isi reiau activitatile. Barurile si…

- "Sunt cetateni romani care au oferte de contracte pentru munci sezoniere, in special in agricultura sau in servicii sociale, in mai multe tari - Germania, Olanda inclusiv in Italia, Austria. Europa inseamna libertatea circulatiei persoanelor, marfurilor, ideilor. Guvernul nu poate sa impiedice niciun…

- Se vorbește, de coridoare turistice și clienți indezirabili. Dim cate se pare, italieniilor și spaniolilor nu li se va permite sa iasa din țarile lor. Toate informațiile vin de la publicația Efimerida ton Syntakton din Grecia: “Spre crearea unui mini Schengen se indreapta sontac-sontac Uniunea Europeana,…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…