- Politia cipriota a arestat o femeie ucraineana suspectata ca a amenintat cu un cutit un grup de rusi in momentul in care acestia sarbatoreau Ziua Drapelului national, au anuntat marti politia si presa locala, citate de Reuters.

- Opt oameni au fost raniți intr-un atac armat asupra unui autobuz, comis in aceasta dimineata in centrul Ierusalimului, relateaza Reuters. Doua dintre victime se afla in stare grava. Poliția a anunțat ca a reușit sa prinda un suspect in acest caz, informeaza Digi24.ro .

- Un britanic acuzat ca face parte dintr-o celula de rapitori si asasini ai gruparii Stat Islamic, cunoscuta sub denumirea ‘Beatles’, a fost arestat miercuri in Marea Britanie, potrivit presei britanice, informeaza joi AFP si Reuters. Aine Davis, in varsta de 38 de ani, a fost arestat dupa ce a aterizat…

- Un diplomat german din Rio de Janeiro, Uwe Herbert Hahn, a fost arestat in noaptea de sambata spre duminica, sub acuzația ca l-ar fi ucis pe soțul sau belgian, care a murit in circumstanțe misterioase in urma cu o zi, a anunțat poliția braziliana, potrivit Reuters . Hahn a declarat ca soțul sau, Walter…

- Politia din Moscova l-a retinut luni pe politicianul de opozitie Leonid Gozman, a anuntat avocatul acestuia, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Politia din Delhi l-a retinut luni pe jurnalistul musulman Mohammed Zubair pentru presupuse insulte la adresa credintelor religioase printr-un mesaj pe Twitter din 2018, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Poliția din nordul Indiei a deschis focul in aer, joi, in incercarea de a restabili ordinea la protestele care au erupt ca urmare a unei controversate reforme a sistemului de recrutare in armata, relateaza Reuters.