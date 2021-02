Stiri pe aceeasi tema

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…

- Alexandra Stan lanseaza un nou single in limba romana, „Aleasa”, la un an distanța de hitul „Obsesii”, melodie care se regasește in continuare in topul celor mai difuzate piese din Romania. Alexandra este #aleasa de milioane de oameni din lume ca fiind idolul lor. Drept dovada stau cifrele din Social…

- S-a lasat așteptat, dar Dani Mocanu, cel care s-a retras o perioada din lumina reflectoarelor, acum a revenit. Ce este drept, cantarețul prezinta un alt stil de muzica, insa, chiar și așa, prima sa piesa creștina tot a ajuns in trending. Iata pe ce loc se afla melodia manelistului.

- Billie Eilish și Rosalia lanseaza melodia “Lo Vas A Olvidar”, special pentru serialul “Euphoria”. Piesa va fi inclusa pe coloana sonora a producției TV. Poate cea mai așteptata colaborare a ultimilor cinci ani a aparut pe 21 ianuarie 2021, dupa ce, ambele artiste, doua dintre cele mai ascultate la nivel…

- Cea mai ascultata piesa romaneasca a anului 2020 a fost Seara de seara de la Carla’s Dreams, potrivit Global Records. Casa de discuri a facut un bilanț al anului care se apropie de final și a adus in prim-plan piesele favorite ale ascultatorilor.