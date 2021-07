Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care devasteaza in prezent flancul sudic al masivului forestier Troodos din Cipru este „cel mai mare” inregistrat pe insula in ultimele decenii, a declarat președintele Nicos Anastasiades pe Twitter, vorbind de „o tragedie”, potrivit AFP. „Este o tragedie. Cea mai mare din 1974”, data imparțirii…

- Avionul s-a prabusit duminica si a fost cuprins de flacari in sudul Filipinelor. Șeful armatei, generalul Cirilito Sobejana, a declarat ca cel putin 40 de persoane au fost salvate, transmite Reuters. Aparatul, un C-130, s-a prabusit in timpul manevrelor de aterizare pe insula Jolo, in provincia Sulu,…

- Ciprul a cerut ajutor partenerilor sai din Uniunea Europeana pentru a face fata afluxului de migranti din Siria, spunand ca se afla in “stare de urgenta” din cauza supraaglomerarii din centrele sale de retentie, a indicat ministrul cipriot de interne, Nicos Nouris, potrivit AFP. Nicos Nouris a facut…

- Incendiul violent izbucnit la fabrica de hartie igienica din Dej, județul Cluj, a fost stins dupa trei ore, fiind distruse mai multe utilaje și linii tehnologice. Șase persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum sau au suferit arsuri ușoare. Potrivit ISU Cluj, toate…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava au intervenit, noaptea trecuta, cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, in localitatea Plopeni din orașul Salcea. La sosirea echipajelor, ardea acoperișul locuinței, cu pericol de propagare…