Cipru: Măsuri dure pentru turiști care nu respectă regulile anticoronavirus Ciprul a introdus amenzi usturatoare pentru turistii straini care nu respecta regulile anticoronavirus la sosire, dupa ce un calator care a mintit cu privire la itinerariul sau a fost testat pozitiv, informeaza marti AFP. Zborurile comerciale spre insula din Marea Mediterana au fost reluate la inceputul lui iunie. Pentru a combate epidemia de COVID-19, autoritatile cipriote le cer calatorilor, indiferent de tara din care vin acestia, sa completeze inainte de sosire un formular ce contine inclusiv itinerariul complet al calatoriei lor, transmite Agerpres. Fara acest formular, pasagerii vor trebui… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

