Cipru: Încasările din turism au depăşit un milliard de euro în primul semestru al anului, creştere de peste 30% Aceasta reprezinta o crestere substantiala de 30,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut si o crestere impresionanta de 8,7% in comparatie cu primele sase luni din 2019, care a fost un an record pentru sosirile de turisti in Cipru. Numai in iunie 2023, veniturile din turism au ajuns la 361,5 milioane euro, o crestere notabila fata de 292,7 milioane euro din anul precedent in aceeasi perioada. In medie, fiecare turist a cheltuit 791,03 euro in iunie 2023, inregistrand o usoara crestere fata de cei 786,03 euro cheltuiti in iunie 2022, marcand o crestere de 0,6%. Privind mai atent cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

