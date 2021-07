Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a reafirmat marti, in timpul unei vizite in Ciprul de Nord, atasamentul pentru solutia cu doua state si a acuzat guvernul cipriot-grec de "necinste" in solutionarea divizarii insulei mediteraneene. De la invazia de catre armata turca in 1974, insula este…

- Uniunea Europeana i-a transmis vineri un avertisment presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan ca va refuza orice solutie cu doua state in problema Ciprului, inaintea unei vizite a sefului statului turc la 20 iulie in insula, la ceremoniile destinate sa marcheze operatiunea militara Attila, care a…

- Statele Unite au salutat joi un ''angajamentul clar'' al Turciei de a juca ''un rol cheie'' in securizarea aeroportului Kabul dupa plecarea trupelor americane si straine, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului sau american Joe Biden, in cadrul intrevederii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca i-a transmis omologului sau american Joe Biden, in cadrul primei lor intalniri, ca Turcia nu-si va schimba pozitia in privinta rachetelor defensive rusesti S-400, din cauza carora Washingtonul a sanctionat Ankara, a relatat presa turca joi, potrivit Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul sau kargaz Sadir Japarov in plina polemica in Kargazstan dupa disparitia unui profesor care apartinea unei miscari a unui inamic declarat al Ankarei, relateaza AFP. Vizita lui Japarov in capitala Turciei survine…

- Ciprul a cerut ajutor partenerilor sai din Uniunea Europeana pentru a face fata afluxului de migranti din Siria, spunand ca se afla in “stare de urgenta” din cauza supraaglomerarii din centrele sale de retentie, a indicat ministrul cipriot de interne, Nicos Nouris, potrivit AFP. Nicos Nouris a facut…