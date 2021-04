Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat vina vineri pe responsabilii ciprioti greci dupa esecul ultimei runde de discutii asupra viitorului insulei divizate, acuzandu-i ca sunt "mincinosi", relateaza France Presse. "Nu am incredere in Ciprul de sud. Nu cred ca putem obtine un rezultat…

- ”Ne-am reinnoit hotararea in subiectul” acestui acord incheiat in 2019, a anuntat Erdogan luni, intr-o conferinta de presa comuna cu Dbeibeh, in urma unei reuniuni la Ankara. ”In ceea ce priveste acordurile semnate intre tarile noastre, si mai ales cel al delimitarii maritime, reafirmam ca aceste acorduri…

- Republica Cipru construieste un gard pentru a-i impiedica pe migranti si refugiati sa intre pe teritoriul sau venind dinspre partea de nord a insulei, locuita de cipriotii turci, transmite vineri dpa. Guvernul de la Nicosia a informat deja Uniunea Europeana in legatura cu planurile sale,…

- Guvernul de la Nicosia a criticat vineri Turcia pentru responsabilitatea acesteia in crearea unei noi rute de migratie, care a 'impovarat in mod disproportionat' Republica Cipru cu cel mai ridicat procent din UE de solicitanti de azil in raport cu numarul populatiei, transmite AFP. Republica…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a dat in judecata pe liderul opozitiei pentru ca acesta l-a criticat pentru misiunea esuata de salvare a 13 ostatici turci in nordul Irakului, transmite joi dpa. Erdogan ii cere 500.000 de lire (71.000 de dolari) lui Kemal Kilicdaroglu, liderul Partidului Republican…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca singura cale de a rezolva disputa de decenii din Cipru este formarea a doua state pe insula si ca propunerea unei federatii dorite de Atena nu se va afla pe agenda viitoarelor discutii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Luni, liderii…

