- Cipru va renunța la carantina pentru vizitatorii din alte state membre ale Uniunii Europene, dar și pentru multe alte țari. Masura urmeaza sa intre in vigoare din 10 mai, insa condiția e ca vizitatorii sa fie vaccinați sau sa aiba un test negativ PCR, nu mai vechi de trei zile.

- Grecia intentioneaza sa ridice incepand de luni conditia intrarii in carantina timp de sapte zile pentru turistii din celelalte tari ale Uniunii Europene, informeaza dpa. Pentru a putea intra in vigoare, planul guvernului grec trebuie sa fie aprobat de expertii epidemiologi, potrivit cotidianului Kathimerini.…

- Romania risca sanctiuni serioase din partea Uniunii Europene pentru nerespectarea obiectivului de reciclare a deseurilor de cel putin 50%, pana la data limita de 31 decembrie 2020, tinta care din pacate nu a fost atinsa. Totodata, operatorii economici pot fi sanctionati daca nu respecta reglementarile…

- Inflația anuala a Uniunii Europene a fost de 1,2% in ianuarie 2021, in creștere de la 0,3% in decembrie, iar in zone euro indicatorul a fost 0,9%, fața de -0,3% in decembrie, anunța Eurostat. Cele mai mici rate anuale s-au inregistrat in Grecia (-2,4%), Slovenia (-0,9%) și Cipru (-0,8%), potrivit…

- Vizitatorii din afara UE sunt bineveniți in Croația, cu condiția sa se testeze sau sa intre carantina. Croația le face mai ușoara șederea celor care doresc sa ramana mai mult, modificandu-și legile. Astfel, sunt acordate permise de ședere pe un an celor care vin din afara Uniunii Europene și lucreaza…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 4 februarie 2021, HOTARAREA nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea listei…