Cipru - Două persoane arestate după furtul unei urne cu cenuşă Un barbat si o femeie au fost arestati, luni, in Cipru, sub acuzatia ca ar fi furat urna continand cenusa unui tanar suedez, adusa de parintii sai pe insula mediteraneana pentru a o dispersa, transmite AFP care citeaza surse din politie.



Cenusa lui Dennis Bebnarz, care a murit la varsta de 19 ani intr-un accident de masina, in Suedia, se afla intr-o urna in portbagajul masinii inchiriate de parintii sai si a fost furata in timp ce acestia luau masa la un restaurant.



Urna a fost recuperata la putin timp dupa furt, insa a fost desfacuta si o parte din cenusa tanarului lipseste,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

