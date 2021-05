Partidul conservator DISY al presedintelui Nicos Anastasiades s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare desfasurate duminica in partea greaca a insulei Cipru, cu 27% din voturi, potrivit rezultatelor oficiale publicate in cursul serii, noteaza AFP. Aceste alegeri au avut loc intr-un context de furie populara dupa scandalul "pasapoartelor de aur", un program de acordare a pasaportului in schimbul unor investitii abolit din cauza acuzatiilor de coruptie, exploatat de extrema dreapta care a iesit intarita in urma scrutinului. Partidul comunist AKEL a obtinut 22% din voturi, in timp ce partidul…