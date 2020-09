Cipru condamnă un exerciţiu militar turc în largul coastelor sale, calificându-l drept "ilegal" Cipru a condamnat sambata anuntul facut de Turcia privind organizarea unui exercitiu naval cu tir real in largul coastei de nord a insulei, afirmand ca astfel de manevre ar fi "ilegale" si ar "incalca" suveranitatea sa pe fondul tensiunilor exacerbate in estul Mediteranei, relateaza AFP. Intr-o nota de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca ea va efectua un exercitiu naval cu tir real in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului, de sambata pana luni. Intr-un Navtex, Centrul comun de coordonare al operatiunilor de salvare - subordonat Ministerului Apararii cipriot - a raspuns… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

