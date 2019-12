Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (32 de ani) le va prezenta fanilor echipei FC Barcelona al șaselea Balonul de Aur cucerit in cariera, sambata, inaintea meciului cu Mallorca, de pe Stadionul "Camp Nou", care va incepe la ora 22:00, scrie Mediafax.Partida cu Mallorca, contand pentru etapa cu numarul 16 din prima…

- Olympique Marseille a invins, marti, in deplasare, scor 2-0, echipa Angers, in etapa a XVI-a a campionatului Frantei, in timp ce Olympique Lyon pierdut pe teren propriu, scor 0-1, cu OSC Lille, potrivit news.ro.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL impotriva…

- Tehnicianul echipei Antwerp, Ladislau Boloni, a avut un conflict cu internationalul belgian Kevin Mirallas. Boloni a vrut sa-l introduca pe teren in repriza a doua a meciului de duminica, disputat la Gent, insa dupa o discutie dura cu antrenorul, jucatorul s-a dus direct la vestiare.Boloni…

- Olympique Marseille a urcat pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, dupa ce invins pe teren propriu, cu 2-1, formatia Olympique Lyon, duminica seara, in derby-ul etapei a 13-a din Ligue 1.Internationalul francez Dimitri Payet a reusit o "dubla" pentru Marseille, in prima repriza…

- Autocarul echipei Olympique Lyon, la care este legitimat Ciprian Tatarusanu, a fost atacat cu diverse obiecte, duminica seara, inaintea meciului din Ligue 1 cu Olympique Marseille, relateaza L’Equipe.Vehiculul a fost atacat la sosirea la stadionul Orange Velodrome. Trei geamuri au fost…

- Echipa de fotbal Olympique Lyon, la care evolueaza si portarul roman Ciprian Tatarusanu, a decis sa se separe de antrenorul brazilian Sylvinho, a anuntat, luni seara, clubul lyonez, aflat pe locul 14 in Ligue 1, dupa infrangerea suferita

- Fostul capitan al nationalei Frantei Laurent Blanc ar putea prelua conducerea tehnica a echipei Olympique Lyon, la care evolueaza portarul Ciprian Tatarusanu, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Dupa despartirea de Sylvinho, conducatorii lui Lyon il au ca favorit pe Blanc, 53 de ani, pentru…

- Starul brazilian Neymar s-a dovedit din nou decisiv pentru Paris Saint-Germain, inscriind unicul gol al derby-ului cu Olympique Lyon (1-0), disputat duminica seara in cadrul etapei a 6-a a campionatului de fotbal al Frantei, la o saptamana dupa executia sa spectaculoasa care a adus succesul parizienilor…