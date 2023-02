Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan are un inceput slab de 2023, iar victoria cu Tottenham din Champions League (optimi, manșa tur, 1-0) poate fi considerata pe buna dreptate o surpriza. Ciprian Tatarușanu a fost titular la campioana Italiei, portarul roman primind una dintre cele mai mari note din trupa lui Stefano Pioli.

- Stefano Pioli (57 de ani), antrenorul campioanei Italiei, AC Milan, pregatește doua surprize pentru meciul cu Tottenham Hotspur, din faza „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Tehnicianul „diavolului milanez” va pastra sistemul folosit la meciul cu Torino, scor 1-0, din runda cu numarul…

- Paolo Maldini (54 de ani), directorul tehnic al lui AC Milan, a declarat ca Mike Maignan (27 de ani) ar putea reveni intre buturile campioanei Italiei la meciul cu Atalanta din 26 februarie, daca nu apar alte surprize neplacute. Se apropie momentul in care Ciprian Tatarușanu se va intoarce pe banca…

- Theo Hernandez a avut o prima reactie despre Ciprian Tatarusanu, dupa AC Milan – Inter, scor 0-3, in Supercupa Italiei. Rossonerii au suferit o infrangere dura, in Arabia Saudita, chiar impotriva marii rivale. Ciprian Tatarusanu a primit doua goluri in primele 21 de minute. Portarul roman a fost din…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a primit doua goluri in AC Milan - AS Roma 2-2, dar italienii nu ii reproșeaza vreuna dintre reușitele oaspeților. Ciprian Tatarușanu continua sa fie titular la AC Milan, unde portarul numarul 1, Mike Maignan, este in continuare accidentat. La fel ca in etapa trecuta,…

- Walter Zenga, fostul mare portar al lui Inter, a comentat situația goalkeeper-ilor de la AC Milan. Legenda a lui Inter, Zenga a facut inainte de Salernitana - Milan 1-2 o analiza a portarilor pe care-i are formația antrenata Stefano Pioli: Mike Maignan (27 de ani), Ciprian Tatarușanu (36 de ani), Antoni…

- Stefano Pioli, antrenorul echipei de fotbal AC Milan, a declarat marti ca are mare incredere in portarul roman Ciprian Tatarusanu, care a juca in meciul de campionat de miercuri cu Salernitana, in conditiile in care se prelungeste absenta titularului obisnuit dintre buturi, francezul Mike Maignan.…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani), portarul de rezerva al campioanei Italiei, AC Milan, va fi inlocuit la vara cu Marco Sportiello (30 de ani), portarul celor de la Atalanta. Fabrizio Romano: „AC Milan este aproape de a perfecta transferul lui Marco Sportiello” Fabrizio Romano, cunoscutul jurnalist italian…