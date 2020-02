Stiri pe aceeasi tema

- Rudi Garcia, antrenorul echipei Olympique Lyon, a anunțat, marți, ca portarul Anthony Lopes este in continuare indisponibil din cauza accidentarii la umar, astfel ca internaționalul roman Ciprian Tatarușanu va fi titular in partida cu Nice, de joi, din optimile Cupei Franței, anunța MEDIAFAX."Vom…

- Clubul francez Olympique Lyon, la care evolueaza portarul roman Ciprian Tatarusanu, a anuntat vineri transferul atacantului Tino Kadewere, de la Le Havre, din liga secunda, in schimbul sumei de 12 milioane euro plus bonusuri de maxim doua milioane euro. Le Havre si-a asigurat si un procent de 15% dintr-un…

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani) a fost titular pentru Olympique Lyon in victoria reușita marți seara de echipa sa in fața lui Lille (2-2, 4-3 la penalty-uri), in semifinalele Cupei Ligii Franței. Dupa 2-2 in timpul regulamentar - Tatarușanu e absolvit de vina la ambele goluri ale lui Lille - meciul…

- Ciprian Tatarușanu (33 de ani), portarul titular al echipei naționale a Romaniei, s-a declarat nemulțumit de statutul sau de la Olympique Lyon, formația la care a jucat un singur meci oficial in șase luni. De asemenea, obiectivul pentru anul 2020 este calificare la EURO 2020, mai spune portarul,…

- Transferat in vara acestui an la Olympique Lyon, Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada critica in cariera sa. Pana acum, internationalul roman nu a bifat niciun minut in poarta formatiei aflate in prezent pe locul 7 in Ligue 1.

- Olympique Lyon, cu Ciprian Tatarusanu nici macar in postura de rezerva, s-a impus destul de greu, sambata seara, pe teren propriu, cu Nice, in etapa a 14-a din Ligue 1, castigand cu 2-1 (2-0) partida de pe Stade des Lumieres, partida pe care ambele formatii au terminat-o cu cate un om mai putin pe…

- Titular incontestabil la nationala, Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada de cosmar la Olympique Lyon, echipa sa de club. Transferat in vara, portarul roman nu a debutat inca pentru formatia antrenata de Rudi Garcia. In aceste conditii, goalkeeper-ul isi doreste sa plece de la gruparea…

- Olympique Marseille a urcat pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Frantei, dupa ce invins pe teren propriu, cu 2-1, formatia Olympique Lyon, duminica seara, in derby-ul etapei a 13-a din Ligue 1.Internationalul francez Dimitri Payet a reusit o "dubla" pentru Marseille, in prima repriza…