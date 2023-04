Stiri pe aceeasi tema

- Fost atacant cunoscut in Liga 1, Ciprian Tanasa a publicat un comentariu acid pe Facebook la adresa suporterilor lui FC Argeș, dupa un nou eșec al piteștenilor, 0-1 la Botoșani. Tanasa, 42 de ani, fotbalist care a imbracat tricoul Argeșului intre 1999 și 2007, cu experiențe importante și la Universitatea…

- Echipa de Under 15 de la FC Brasov a parasit Cupa Romaniei in saisprezecimile de finala. Elevii lui Adrian Lancea au pierdut cu scorul de 2-1 meciul disputat in deplasare cu FC Arges. Pentru micii stegari a inscris capitanul Calin Chiper. FC Brasov U15 s-a calificat in Cupa Romaniei dupa parcursul extraordinar…

- E un scandal uriaș in spațiul public, dupa ce gigantul francez Auchan, prezent și pe piața din Romania, a decis sa renunțe la „casierii umani”.Dupa ce li s-a reproșat ca au dat afara „oamenii de la case”, reprezentanții Auchan au reacționat. Citește AICI ce REACȚIE-FULGER a avut Auchan, in SCANDALUL…

- Fostul patron al clubului Dinamo, Cristi Borcea (53 de ani), a vorbit despre ultimele nouați din cadrul clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare. Dorin Șerdean a vandut pachetul majoritar de acțiuni societații Red&White 2022 Management. Borcea este de parere ca suporterii din Peluza Catalin Hildan au greșit…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua emisiune marca GSP Live, astazi, de la ora 9:01. Invitat este Nicolae Mușat, campion cu Dinamo in 2007 și fotbalist cu 226 prezențe in Liga 1 pentru echipe precum FC Argeș, FC Vaslui, Unirea Urziceni sau FC Botoșani. Urmarește emisiunea pe site, pe pagina de Facebook…

- Dupa ce ieri, un grup de suporteri ai lui Partizan Belgrad nu au fost lasați sa intre la meciul jucat de echipa lor cu Sheriff Tiraspol la Chișinau, un grup de boxeri muntenegreni, care au venit sa participe la un turneu internațional, au fost obligați sa se intoarca acasa dupa ce li s-a interzis…

- Portarul Andrei Ureche si mijlocasul de banda stanga Luca Florica au semnat contracte cu FC Brasov. Cei doi fotbalisti se afla in cantonamentul din Antalya alaturi de restul lotului. • Andrei Ureche, portar, 24 de ani, a venit imprumutat de la FC Botosani, din SuperLiga, si a semnat un contract cu FC…