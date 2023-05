Stiri pe aceeasi tema

- Deși traficul trebuia inchis, primarul susține ca ar izola complet localitatea. Mai mult, nici bani nu sunt, pentru construirea unui pod nou, susțin autoritațile. Podul din lemn care leaga comunele Dimacheni și Corlateni este singura cale de acces dintre cele doua localitați. Deși este in stare avansata…

- O asociație din Cluj susține ca exista un potențial uriaș pentru construirea unei piste de biciclete care sa porneasca de la Campia Turzii (pe malul Arieșului), sa treaca prin Turda și apoi sa ajunga pana in Munții Apuseni. ”Mega potențial pentru piste de biciclete pe malul Arieșului care leaga Turda…

- Duminica dimineața, in jurul orei 10:00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la SNUAU 112, despre faptul ca, intr-o locuința situata pe strada Senina, o femeie ar fi fost victima unei agresiuni fizice, existand posibilitatea de a fi sechestrata de soțul acesteia. “In baza…

- Astazi, P.S.D. Turda s-a alaturat campaniei demarate de Partidul Social Democrat, „Vinerea Verde” Scopul campaniei este de a promova responsabilitatea pentru mediu in randul comunitaților și implicarea activa in protejarea acestuia. Organizația P.S.D. Turda a reușit sa ecologizeze astazi o parte din…

- Președintele PSD Turda, Razvan Ciortea, raspunde atacului lansat de PNL Turda in urma cu cateva ore. Liberalii susțineau ca are „0 activitate pentru turdeni, dar bogat in chefuri și gargara” dupa petrecerea organizata de PSD cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citește și: PSD, mesaj de forța la…

- Președintele PSD Turda, subprefectul Razvan Ciortea, ii solicita primarului Cristian Matei sa arate contractele semneate pentru cele 46 de milioane de euro anunțate prin PNRR, recent, spunand ca nu poate avea incredere intr-o persoana care de-a lungul timpului a mai facut declarații de acest gen, fara…

- Discutand cu cetațenii despre experiențele lor privind interacțiunea cu instituțiile publice se poate lesne constata gradul de nemulțumire al oamenilor. Aceste experiențe sunt greoaie, consumatoare de timp, si nu de puține ori de-a dreptul umilitoare. Este adevarat ca s-au facut progrese, insa va pot…

- Sistemul de invațamantul este unul dintre domeniile despre care se vorbește cel mai mult in Romania, insa pentru care, in realitate, se face cel mai puțin. Cum a ajuns educația un soi de cenușareasa a sistemului public din Romania este greu de ințeles. In secolul XXI nu cred ca mai trebuie nimeni convins…