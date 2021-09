Stiri pe aceeasi tema

- Atenția pe care o acordam sarbatorilor de iarna este resimțita pe tot parcursul lunii decembrie. Nici nu este de mirare, intrucat acum este momentul in care facem unele dintre cele mai abundente cumparaturi, cautand cadourile potrivite pentru cei dragi și avand grija ca preparatele obținute sa fie cele…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat radical felul in care romanii se raporteaza la propria siguranța, punand mai mult accent pe securitate și protecție și fiind dispuși sa investeasca cu mai mare ușurința pentru asta, potrivit unui sondaj online comandat de Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, dublarea la 50.000 de persoane a numarului de muncitori straini care vor fi acceptați pe piața muncii din Romania in acest an. Premierul a spus ca necesarul pentru a putea realiza proiectele de investiții este de 160.000 de lucratori. „Am adoptat dublarea…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- Saptamana incepe cu un disconfort termic deosebit de accentuat generat de temperaturile mari. Iar de miercuri va fi și mai cald. Meteorologii avertizeaza ca un nou val de aer tropical loveste Romania. Temperaturile la umbra vor ajunge in sud-estul tarii la 42 de grade. Conform Administratiei Nationale…

- Noul magazin HORNBACH va fi deschis publicului incepand cu data de 15 iulie 2021. Amplasata pe strada Plevnei 1 - 7, pe un teren de 4,1 ha, noul magazin are o suprafața de circa 23.000 mp.Investiția de la Cluj se ridica la 27 de milioane de euro, iar in total in Romania la 202,2 milioane de euro.”Hornbach…

- O gradina frumoasa și bine ingrijita poate aduce beneficii pe termen lung. Pe langa un aspect estetic de invidiat, aceasta poate deveni locul in care musafirii pot petrece timpul liber. Sau poate deveni principalul furnizor de fructe și legume proaspete, care vor da gust tuturor preparatelor facute…