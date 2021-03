Ciprian Marica nu mai vrea sa auda informații de groaza despre COVID-19 și considera ca abordarea autoritaților in contextul pandemiei este total nepotrivita. Fotbalistul a fost invitat in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, pentru a vorbi despre situația actuala din țara. Acesta este de parere ca oamenii au nevoie de speranța in aceste momente.